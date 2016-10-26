На Прикарпатті хочуть побудувати 14-кілометрову канатну дорогу між Яремче та Буковелем

В Івано-Франківську представили пропоновану схему транспортної системи, яка передбачатиме проходження залізничної колії по території Калуського, Тисменицького, Богородчанського та Снятинського районів.

В Івано-Франківську відбулося розширене засідання-презентація проекту містобудівної документації регіонального рівня “Схеми планування території Івано-Франківської області”, яка розроблена ДП УДНДІПМ “Діпромісто” імені Ю. М. Білоконя, інформує Фіртка.

На новій залізничній колії розробники пропонують збудувати 4 залізничні станції. У перспективі тут також розміщуватимуться логістичні вузли державного значення.

Крім того, за схемою передбачається будівництво автомобільних доріг державного та регіонального значення. Відтак, запевняють розробники, з’явиться можливість залучення туристів з-за кордону.

За словами архітекторів, також передбачається реконструкція понад 600 кілометрів автомобільної дороги.

На перспективу для перевезення туристів передбачається будівництво канатної дороги протяжністю 14 км, яка працюватиме круглорічно. Сполучатиме канатна дорога Яремче та відпочинковий комплекс “Буковель”.