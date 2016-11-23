На Прикарпатті хлопець інсценізував пограбування ресторану, щоб освідчитись коханій. ВІДЕО

В Яремчі молодий чоловік інсценізував пограбування ресторану.

Коли відвідувачів закладу “грабіжники” з рушницями відправили у туалет, то в закладі розкидали повітряні кульки.

Після цього хлопець освідчився своїй коханій.