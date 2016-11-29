На Прикарпатті фургон врізався у ВАЗ — двоє людей травмовано

Водій, 1983 року народження, керуючи автомобілем Citroen Berlingo, не надавши перевагу у русі, виїхав із другорядної дороги та допустив зіткнення із автомобілем ВАЗ-2110, під керуванням водія, 1995 року народження, який рухався в сторону м. Івано-Франківська, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Внаслідок зіткнення водій автомобіля та пасажир, 1996 року народження, ВАЗ-2110 з різними тілесними ушкдженнями доставлені в МКЛ м Івано-Франківська.