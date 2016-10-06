На Прикарпатті фірма з Данії шитиме одяг відомих європейських брендів

В Івано-Франківську відкрився швейний цех данського виробництва “HRT Textiles Івано-Франківськ”. Тут шитимуть дитячий одяг відомих європейських брендів, який експортуватимуть у країни Європи та Азії.

“Наша компанія не має власної торгової марки, ми шиємо для відомих марок по всьому світу. У нас уже є офіс у Львові й ми розглядали кілька областей, куди б хотіли розширюватися. Обрали Івано-Франківськ, адже чули багато хороших відгуків про ваше місто”, – розповів директор «HRT Textiles» в Україні Назар Бичишин, пише ZIK.

Наразі, у прикарпатському цеху працює 30 жінок, але найближчим часом їх має бути 50. А в перспективі на виробництво плануються набрати понад 100 працівників.

На початок відкрили лише лінію пошиття з новим японським обладнанням, проте в планах відкриття відділу вологої обробки, пакування та контролю якості.

Це вже друге данське підприємство, що відкрилося у Івано-Франківську. Минулого тижня запрацювала лабораторія для прототипування (первинної обробки) електроніки фірми «ЕКТОS».