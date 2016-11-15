На Прикарпатті енергетики відновлюють електропостачання

“Прикарпаттяобленерго” інформує споживачів про ситуацію щодо вимкнень електропостачання.

Станом на сьогоднішній ранок повністю без електропостачання перебуває 2 населені пункти, частково – 20, також є поодинокі вимкнення на лініях 0,4 кВ (окремі вулиці та будинки), повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на “Прикарпаттяобленерго”.

Найбільше таких вимкнень у Снятинському, Косівському та Тлумацькому районах. На місцях працюють аварійні бригади обленерго.

На найближчу добу синоптики прогнозують зниження температури, тож енергетики звертаються з проханням до споживачів бути обережними та у випадку аварій або виявлення обірваного проводу чи гілля на лініях телефонувати у Кол-центр компанії за номером 0 800 50 40 20.

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