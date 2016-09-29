На Прикарпатті двоє неповнолітніх намагалися обікрасти магазин

На пульт централізованого спостереження поліції охорони Івано-Франківської області надійшло повідомлення про те, що в торговельному центрі міста Франківська скоєно крадіжку.

На місце пригоди одразу виїхав наряд групи швидкого реагування, які встановили, що невідомі особи скоїли крадіжку на загальну суму близько 1800 гривень, пише КУРС з посиланням на Управління поліції охорони в Івано-Франківській області.

Крадіями виявилися неповнолітні – 16-річна мешканка Галича та 17-річна львів’янка. Обоє дівчат, сподіваючись на безкарність, набрали в магазині різноманітних товарів – від засобів гігієни до нижньої білизни.

Дівчат затримано та доставлено до Івано-Франківського відділу поліції для проведення перевірки на причетність до інших крадіжок та винесення відповідного процесуального рішення.