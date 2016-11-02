На Прикарпатті двоє хлопців померли від отруєння чадним газом, ще один — у лікарні

На Прикарпатті двоє хлопців померли від отруєння чадним газом, ще один —...

У середу, 2 листопада, о 08:25 рятувальникам міста Долина повідомили, що у селі Тяпче троє людей отруїлися чадним газом.

Диспетчер швидкої медичної допомоги Долинської центральної районної лікарні повідомив, що на місці події померли двоє молодих чоловіків.

“Ще одного чоловіка доставили в реанімаційне відділення Калуської центральної районної лікарні. Після надання медичної допомоги потерпілий прийшов до тями”, – повідомили у Долинському райвідділі облуправління ДСНС, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Медики зазначають, що зараз потерпілий у задовільному стані.