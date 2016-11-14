На Прикарпатті досі залишаються повністю знеструмлені 40 населених пунктів, 68 — частково

Станом на 13.00 повністю без світла залишається 40 населених пунктів, 68 – частково.

Найскладнішою є ситуація в Тлумацькому, Городенківському, Снятниському та Тисменицькому районах. Також перебої з електропостачанням є у м. Косів та Косівському районі.

Роботу енергетиків уповільнюють замети на дорогах, які не дають можливості добратися до ліній та електроустановок.

Наразі у відновленні електропостачання залучена 71 бригада, 294 працівники і 92 одиниці техніки.

Нагадаємо, сьогодні голова облдержадміністрації Олег Гончарук повідомив, що райони Прикарпаття, в яких не буде змоги відновити електропостачання, будуть забезпечені генераторами.