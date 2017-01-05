На Прикарпатті дівчинка повісилася через батька-педофіла

Івано-Франківський міський суд визначив міру запобіжного заходу педофілові, який довів до самогубства неповнолітню.

Івано-Франківський міський суд у середу, 4 січня 2017 року, визначив міру запобіжного заходу місцевому мешканцю 1980 року народження, якого підозрюють у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 155 ККУ (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, вчинені батьком, які потягли тяжкі наслідки) та ч.3 ст. 120 ККУ (доведення особи до самогубства, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської гідності, яке було вчинене щодо неповнолітнього), інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ГК.

Івано-Франківському міському суду довелося визначати міру запобіжного заходу мешканцеві Івано-Франківська, якого досудове слідство підозрює у вчинені злочинів проти статевої свободи особи та доведенні до самогубства неповнолітньої.

Врахувавши всі обставини справи та ознайомившись із наданими матеріалами Івано-Франківський міський суд ухвалив визначити підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Оскільки злочини вчинені івано-франківцем відносяться до категорії насильницьких і покарання за них передбачене більше , а ніж 5 років позбавлення волі, то альтернативної міри запобіжного заходу у вигляді грошової застави суд визначати не став.

Якщо вину підозрюваного вдасться довести у суді, то йому загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.