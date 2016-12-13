На Прикарпатті директор школи підписував документи, за якими гроші на харчування школярів перераховували його дружині

Калуська місцева прокуратура внесла подання в порядку ч.3 ст. 65 Закону України “Про запобігання корупції” начальнику управління освіти, молоді та спорту Долинської РДА.

Установлено, що вказане управління РДА за результатами конкурсних торгів у січні минулого року уклало договір про закупівлю послуги з організації гарячого харчування для учнів однієї зі шкіл району із фізичною особою, яка є дружиною директора цього ж навчального закладу. У поточному році дію цього договору було продовжено, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Прокуратури в Івано-Франківській області.

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Таким чином, всупереч вимогам законодавства, директор навчального закладу підписував офіційні документи, на підставі яких його дружині перераховувались кошти.

У зв’язку з виявленими порушеннями прокуратура вимагає проведення службового розслідування.