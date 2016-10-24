На Прикарпатті депутат розпочав сухе голодування під міською радою

Депутат Івано-Франківської міської ради Андріан Волгін о 00.00 розпочав голодування під адміністративним будинком з вимогою повернути у комунальну власність спорткомплекс “Олімп”.

“Ну ось і довгоочікуваний понеділок! У тому числі і для скептиків, які шаблонно кричать “дешевий піар!” ;)))) А кричать-то якраз ті, хто в спортзалах були не інакше як на екскурсіях – “себе показати і на людей подивитися”, кому нафіг здався цей здоровий спосіб життя нашої молоді та положення спорту в нашій країні, хто загалом і години не провів в спорткомплексі “Олімп” (коли ще була можливість у всіх нас) … Та й навіщо воно їм? У своїй кролячій норі тепло і відсоток капає від фейсбучних постів … нова категорія нашого часу – фейсбучні ЕкспЕрти :))) А я нікого не лякаю і не жартую. Просто роблю конкретні кроки у здійсненні поставленої мети. Саме Роблю, а не пишу пости. Мета – повернути “Олімп” місту (якщо хтось ще не знає). Піар? Та як вам завгодно буде, аби хоч на крок ближче до мети. І нехай це буде моя маленька революція незгоди з бездіяльністю як правоохоронної системи, так і виконавчої влади. А ви кваліфікуйте вже в міру Вашої усвідомленості, розвиненості та душевної чистоти. Адже, як відомо, що б людина не говорила чи писала, вона говорить тільки одне – хто вона така, ось і все.

Сухе голодування .. ммм.. дожився :)) для мене це вперше, навіть цікаво. Кажуть (лякають в основному, що “… довго важко протягнути, навіть почнеться затьмарення свідомості …”. Так от, коли воно почнеться – за свої дії не відповідаю! … І тут вся сіра маса скептиків відчує (сподіваюся!) мій радикалізм))) (P.S. 00.00 я вже на місці)“, – написав Андріан Волгін у Фейсбуці, пише КУРС.

Нагадаємо, івано-франківський спорткомплекс “Олімп” шляхом “банківських схем” став власністю Прикарпатського національного університету. Волгін звертався до сесії з пропозицією повернути “Олімп” у комунальну власність і отримав підтримку депутатів. Він пропонує, щоби міська влада викупила спорткомплекс у ПНУ. Також депутат вважає, що правоохоронні органи повинні перевірити шлях, яким комунальна власність спорткомплекс “Олімп” перейшов до рук бізнесменів.

На сесії міської ради депутат поставив ультиматум: “Якщо до понеділка не буде створено комісії, не поінформовані правоохоронні органи, то я оголошу сухе голодування“.

Читайте також: Віче під ратушею вимагало відставки секретаря міської ради та збереження бази ДЮСШ №1. ФОТОРЕПОРТАЖ