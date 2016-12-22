На Прикарпатті депутат міської ради жбурнув матеріали сесії у свого колегу. ВІДЕО

Сесія Івано-Франківської міської ради виявилася гарячою: фракції пересварилися між собою і з міським головою через порядок денний.

Остання в році сесія Івано-Франківської міської ради виявилася вкрай конфліктною. Депутати майже три години не могли прийняти порядок денний. Каменями спотикання виявилися скандальне питання про затвердження майже 20 детальних планів території “пакетом” і питання бюджету на 2017 рік, пише КУРС.

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При затвердженні порядку денного депутат Івано-Франівської міської ради Андріан Волгін запропонував бюджет та земельні питання розглядати на початку сесії. “Хлопці гинуть на Сході України, а в нас у той час дерибанять гроші і землю“, – заявив Волгін.

Представники фракції “Свобода” наполягали, що земельні питання треба голосувати на другому пленарному засіданні, щоб підготувати візуалізацію. Втім, Руслан Марцінків з думкою однопартійців не погодився і таки поставив пропозицію Волгіна на голосування.

Пропозицію Волгіна підтримали лише 18 депутатів. Коли на табло з’явилися результати голосування, з’явувалося, що пропозицію не підтримали депутати від “Самопомочі”. Представник УКРОПу Віталій Мерінов звинуватив “Самопоміч” у провалі голосування, а Волгін жбурнув у бік депутата Петра Гречанюка від “Самопомочі” документи з матеріалами сесії.