На Прикарпатті чотири поліцейські автомобілі переслідували 19-річного голого водія. ФОТО

Франківські патрульні після тривалої погоні зупинили нетверезого водія.

27 листопада на 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Галицькій в Івано-Франківську водій автомобіля ВАЗ 2115 може перебувати нетверезий за кермом. Згодом патрульні виявили автомобіль та дали водієві чітку вимогу зупинитися. Натомість автомобіль ВАЗ 2115 різко збільшив швидкість, намаючись утекти в напрямку села Загвіздя, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на патрульну поліцію Івано-Франківська.

Поки водій-утікач виїхав за межі міста, його вже переслідували три екіпажі патрульної поліції. Водій не виконував законних вимог зупинитися та поїхав у бік Калуша. По дорозі до погоні долучився екіпаж відділу безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Івано-Франківській області.

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