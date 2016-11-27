На Прикарпатті чотири поліцейські автомобілі переслідували 19-річного голого водія. ФОТО

Франківські патрульні після тривалої погоні зупинили нетверезого водія.
27 листопада на 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Галицькій в Івано-Франківську водій автомобіля ВАЗ 2115 може перебувати нетверезий за кермом. Згодом патрульні виявили автомобіль та дали водієві чітку вимогу зупинитися. Натомість автомобіль ВАЗ 2115 різко збільшив швидкість, намаючись утекти в напрямку села Загвіздя, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на патрульну поліцію Івано-Франківська.
Поки водій-утікач виїхав за межі міста, його вже переслідували три екіпажі патрульної поліції. Водій не виконував законних вимог зупинитися та поїхав у бік Калуша. По дорозі до погоні долучився екіпаж відділу безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Івано-Франківській області.
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У Калуші водій розвернув автомобіль та поїхав до Івано-Франківська. У селі Боднарів (Калуський район) шляхом блокування службовим автомобілем Toyota Prius патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 2115. Патрульний автомобіль отримав незначні пошкодження.
За кермом ВАЗ 2115 був 19-річний мешканець Надвірнянського району. Він розповів, що відпочивав у сауні з друзями й тому сіли в автомобіль без одягу. Хлопець не мав посвідчення водія, але мав явні ознаки алкогольного сп’яніння – алкотестер підтвердив, що рівень алкоголю у крові водія майже у 5 разів перевищує допустиму норму.
На юного водія патрульні склали адмінпротоколи за ст. 122-2 КУпАП (невиконання вимог про зупинку), ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження ТЗ), ст. 126 КУпАП (керування без документів) та ст. 130 КУпАП (керування у стані алкогольного сп’яніння). Хлопець погодився з усіма порушеннями та підписав протоколи. Автомобіль евакуйовано.