На Прикарпатті чоловік з шокером та балончиком напав на комунальників

Інцидент трапився сьогодні у Франківську на вулиці Марійки Підгірянки, 37. За вказаною адресою проводили чистку дерев. Роботи виконувались за погодженням міської ради.

Однак це не переконало місцевого мешканця, який став на захист дерев із електрошокером та газовим балончиком, пише Галицький кореспондент.

Щоб втихомирити 74-річного чоловіка, на місце події викликали патрульних. Комунальники написали заяву про погрози під час виконання роботи.

У патрульній поліції пояснили, що балончик, як засіб самозахисту, не є забороненим. А от щодо електрошокера у копів є питання.

Читайте також: Жінка, яка на Прикарпатті накинулася на військових з сокирою, сім років переховує свого сина від призову. ВІДЕО.