На Прикарпатті чоловік вночі затримав у своєму будинку злодія

До правоохоронців за допомогою звернувся мешканець одного із сіл Тисменицького району.

Чоловік повідомив, що посеред ночі виявив та затримав у своєму будинку невідомого молодика, який намагався вчинити крадіжку, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували у господаря деталі події. Виявилося, що родина, лягаючи спати, забула замкнути вхідні двері. Тож посеред ночі дружина господаря, почувши сторонні звуки у сусідній кімнаті, розбудила чоловіка, який і затримав зловмисника. Злодій саме мав намір тікати з викраденими грошима та срібними сережками.

Читайте також: Прикарпатець затримав у своєму помешканні злодіїв.

Непроханим “гостем” виявився 27-річний мешканець Тернопільської області.

Наразі чоловіка перевіряють на причетність до скоєння інших подібних злочинів, стосовно нього розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. За скоєне лиходію загрожує від трьох до шести років ув’язнення. Проводиться слідство.

