На Прикарпатті чоловік викрав авто і заїхав ним у стовп. ФОТО

Працівники поліції Надвірнянщини виявили вкрадені “Жигулі” та затримали зловмисника за кільканадцять хвилин після того, як про злочин заявив власник машини.

Напередодні ввечері в поліцію телефоном надійшло повідомлення про викрадення автомобіля “ВАЗ 2104”, який був припаркований біля будинку заявника. На місце негайно вирушила слідчо-оперативна група. Тим часом наряд поліцейських, який контролював безпеку дорожнього руху в рамках відпрацювання, невдовзі на одній з вулиць міста виявив розшукувану автівку. Виявилося, що злодій не впорався з керуванням нею та в’їхав у стовп, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління превентивної діяльності ГУ НП в Івано-Франківській області.

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Як згодом з’ясували поліцейські, машину викрав 54-річний житель Тернопільщини. Зловмисник скористався тим, що господар залишив “Жигулі” незачиненими та з ключем у замку запалювання. Добряче захмелілий чоловік сів у легковик, але далеко заїхати не зміг – за кількасот метрів вчинив ДТП. На місці аварії правопорушника й затримали.

За фактом незаконного заволодіння автомобілем розпочато кримінальне провадження. Його фігуранту загрожує покарання – за вчинення такого злочину передбачено від чималого штрафу і до ув’язнення терміном від трьох до п’яти років. Крім того, він повинен відшкодувати збитки за пошкоджений автомобіль його власникові.