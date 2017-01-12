На Прикарпатті чоловік вбив товариша по чарці та влаштував пожежу, щоб приховати злочин

10 січня на вулицю Національної Гвардії в Івано-Франківську викликали рятувальників, аби загасили пожежу в одній з багатоповерхівок. У квартирі знайшли тіло власника. Згодом на ньому виявили ножові поранення.

Подробиці побутового вбивства розповів сьогодні на брифінгу заступник начальника ГУНП в області Ігор Бабюк.

“Це побутове вбивство. На святкові дні в нас відбулось кілька таких. Деякі люди святкують і колядують, а інші зловживають алкоголем”, – зазначив Ігор Бабюк, інформує Курс.

За його словами, рятувальники спочатку зробили висновок про те, що вогонь зайнявся біля ліжка, однак потім виявили на тілі загиблого тілесні ушкодження від колючо-ріжучих предметів.

“Потерпілий, 1958 року народження, він антисоціальний спосіб життя, зловживав алкоголем. Розтин показав, що смерть наступила від ножових поранень. Ми почали встановлювати, хто з ним пив розпивав алкогольні напої, знайшли громадянина 1995 року народження. Чоловік жив із бабцею і дядьком, але вони забороняли йому показуватись вдома в нетверезому стані, тому він бомжувальний спосіб життя по притонах. Під час розпивання алкоголю вдома у потерпілого в них виникла суперечка і він побив потерпілого ножем. Потім він імітував пожежу. Йому майже вдалось приховати сліди вбивста, але судмедекспертиза все показала”, – розповів Ігор Бабюк.

Підозрюваний зізнався в кримінальному правопорушенні за ст. 115 ч. 1 ККУ (“Умисне вбивство”). Він був раніше судимий за крадіжки.

За словами Ігоря Бабюка, статтю можуть перекваліфікувати на ст. 121 ч. 2 ККУ (“Спричинення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті”).

За умисне вбивство підозрюваному загрожує від 10 до 15 років, а за спричинення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті, – від 8 до 12 років.