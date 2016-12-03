На Прикарпатті чоловік вбив приятеля табуреткою

Фатальна подія трапилася у с. Мислів Калуського району.

Під час розпивання спиртних напоїв між господарем помешкання та односельцем виник конфлікт на побутовому ґрунті. 31-річний господар кілька разів ударив 35-річного приятеля табуреткою по голові й тулубі, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Тіло загиблого у помешканні підозрюваного виявили односельці й викликали поліцію.

Поліцейські встановили, що трагедія сталася ще два дні тому – 29 листопада.

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Як з’ясувалося, потерпілий вирішив відвідати свого товариша, де не відмовився від запропонованої чарки, як традиційно буває. Проте згодом між чоловіками виник конфлікт, в ході якого господар наніс гостю декілька ударів табуреткою в життєво важливі органи, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження у вигляді набряку та стиснення головного мозку, крововиливу під м’яку мозкову оболонку, закриту черепно-мозкову травму, від яких потерпілий помер на місці.

Після цього підозрюваний ще два дні ходив попри тіло товариша і не повідомляв у поліцію.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру вчинення злочину в ході розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Триває досудове розслідування.