На Прикарпатті чоловік украв з пасовища коня і продав

Про крадіжку тварини у поліцію повідомила потерпіла, 52-річна жителька смт. Рожнятів. Жінка розповіла, що коня викрали із пасовиська.

Працівники Рожнятівського відділу поліції, які прибули на місце події, під час спілкування із сусідами потерпілої отримали обгрунтовані докази запідозрити у викраденні тварини 22-річного жителя райцентру, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Згодом з’ясувалося, що зловмисник напередодні увечері побачив коня прив’язаного на пасовиську і вирішив його викрасти. Відразу ж після цього чоловік продав викрадену тварину своїй знайомій в сусіднє село, вторгувавши 3600 гривень, які в подальшому витратив на свої потреби. Правоохоронці розшукали коня та повернули власниці.

В ході досудового розслідування було встановлено, що чоловік неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Зараз вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні злочину та обрання конокраду міри запобіжного заходу.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує чергове кримінальне покарання. Триває досудове розслідування.