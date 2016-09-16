На Прикарпатті чоловік ледь не застрелив з рушниці свою співмешканку

15 вересня близько 17 години до поліції надійшло повідомлення від медпрацівників районної лікарні про те, що до них на приймальний покій доставлено 56-річну жительку села Заріччя із вогнепальним пораненням голови.

Виїздом на місце події працівників слідчо-оперативної групи встановлено, що 73-річний співмешканець потерпілої на грунті раптово виниклих неприязних відносин, діючи умисно, з метою позбавлення життя, із мисливської одноствольної рушниці марки “ІЖ”, здійснив один цілеспрямований постріл у співмешканку, чим спричинив їй тілесні ушкодження у вигляді вогнепальної рани правої половини обличчя, забою очного яблука справа, пише Фіртка.

Однак, завершити свій злочинний умисел, спрямований на позбавлення життя чоловік не зміг, оскільки йому завадили родички потерпілої, які вихопили зброю із його рук.

Потерпілу доставлено із районної до обласної клінічної лікарні. Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловіку оголосили підозру у вчиненому та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. У кримінальному провадженні призначено судово-медичні, судово-імунологічні та криміналістичні експертизи.