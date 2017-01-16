На Прикарпатті через ожеледицю дві машини злетіли в кювет

На Прикарпатті за минулу добу через ожеледицю злетіли в кювет дві машини.

Про це повідомляє Управління ДСНС в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

Вчора, 15 січня, о 08:56 до тлумацьких рятувальників надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Снятин – Тязів біля села Озеряни “OPEL Zafira” з’їхав у кювет. До місця події було направлено чергову варту ДПРЧ-5 Тлумача.

Прибувши до місця виклику, рятувальники за допомогою буксирного троса витягнули автомобіль на проїжджу частину дороги. Потерпілих і травмованих немає.

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Сьогодні вночі, 16 січня, о 03:03 до галицьких рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Бурштині внаслідок ожеледиці легковий автомобіль “Fiat Ducato” з’їхав у кювет і не може продовжувати рух.

Прибувши до місця виклику, рятувальники витягнули автомобіль із кювету за допомогою буксирного троса.