На Прикарпатті через недбалість комунальників 10-річна школярка провела майже три години у ліфті. ВІДЕО

На Прикарпатті через недбалість комунальників 10-річна школярка провела майже три години у...

В Івано-Франківську 10-річна дівчинка майже три години провела в кабіні ліфта між поверхами.

10-річна Оля о 18 годині поверталася зі школи додому. Дівчинка навчається у другу зміну. Як завжди, піднімалася на 9 поверх ліфтом, та кабіна раптом застрягла. Мама дівчинки телефонувала у всі комунальні служби міста, та комунальники приїхати на виклик відмовилися, пише Дзеркало Коломиї.

Після майже трьох годин перебування у ліфті дівчинці допоміг механік, якого знайшли сусіди. Хто і як рятував дитини – розповість Наталя Фармус у сюжеті каналу “Україна”.