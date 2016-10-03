На Прикарпатті боксуватимуть збірні України та Німеччини

Незабаром в Івано-Франківську відбудеться великий боксерський вечір за участю збірних команд України та Німеччини. Дійство такого високого рівня традиційно прийматиме манеж Коледжу фізичного виховання.

Спершу учасників спортивного дійства 3 жовтня проведуть традиційне зважування та спільне тренування. А самі змагання відбудуть 5 жовтня. Початок о 18 годині, а 7 жовтня спаринги відбудуться у Коломиї.

Такі змагання в Івано-Франківську проводяться вже восьмий раз, пише ГК.

У 2009 році відбулася зустріч з австралійською командою. Після цього суперниками українських боксерів були спортсмени з Марокко (2010), Франції та США (обидва – 2011), Німеччини (2012) та Казахстану (2013).

У квітні-травні поточного року до обласного центру Прикарпаття приїжджала збірна Ірландії. Окрім змагань в Івано-Франківську ірландські боксери провели товариські зустрічі в Надвірній, Коломиї та Долині.