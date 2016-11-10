На Прикарпатті більше тисячі помешкань залишилося без газу

Через несправності, які виникли на об’єктах НГВУ “Надвірнанафтогаз” у ніч з 8 на 9 листопада, понад тисячу мешканців селища Битків Битків Надвірнянського району опинилися без газу.

Про ситуацію, коли без газопостачання залишилося 1100 абонентів, рятувальникам повідомив диспетчер ПАТ “Івано-Франківськгаз”, що о 00.20 в смт. , внаслідок несправності, що виникли на об’єктах НГВУ “Надвірнанафтогаз”, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

До ліквідації події залучено дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ПАТ «Івано-Франківськгаз». Станом на 17.00 середи, 9 листопада, газопостачання у селищі Битків було відновлено.