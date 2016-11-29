На Прикарпатті батьки бунтують проти “благодійності” в садочках і школах. ВІДЕО

Благодійність чи побори? Чи можливо у школах і дитсадках обійтися без благодійних внесків з гаманців батьків? Івано-франківські мами взялися обговорювати наболіле.

Батьки перконані: дитячі садки і школи не повинні утримуватися лише за кошти батьків.

В ГО “Мами Прикарпаття” розробили спеціальну листівку з інструкцією, щоб батьки розуміли, який збір коштів вважається благодійним.

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Щоб менше коштів збирати з батьків, керівники навчальних закладів повинні щороку формувати запити зі списком необхідних речей і подавати їх у Департамент освіти, а вже після цього звертатися до батьків.

Детальніше дивіться у сюжеті “Каналу 402”.