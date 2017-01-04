На Прикарпатті автомобіль в’їхав в електроопору: двоє осіб загинуло, двоє – у важкому стані

На Прикарпатті автомобіль в’їхав в електроопору: двоє осіб загинуло, двоє – у...

Трагедія сталася сьогодні, 4 січня, вночі в Івано-Франківську.

На вул. Івасюка біля автобусної зупинки водій автомобіля “ВАЗ 2170” не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.

У результаті ДТП 2 особи загинули та 2 травмовані (особисті дані встановлюються).

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Травмовані у важкому стані доставлені в обласну лікарню. Для надання допомоги на місце події виїжджали відділення ГРР АРЧ АРЗ СП та чергова зміна ОКЦ УДСНС в області.

Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою шанцевого і гідравлічного інструменту проведено деблокування 2 осіб, яких передано працівникам швидкої, а також від’єднано клеми АКБ в автомобілі.