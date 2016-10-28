На Прикарпатті авто збило на смерть 59-річного велосипедиста

ДТП трапиласа в Івано-Франківську.

Вчора, 27 жовтня, приблизно о 17.40 год. на вул. Миру водій, 1970 р. н., керуючи автомобілем “Вольцваген Пассат”, рухаючись у напрямку вул. Івасюка, вчинив наїзд на велосипедиста, 1957 р.н., який виїхав з прилеглої справа другорядної дороги, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на управління з питань Івано-Франківської ОДА.

Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.

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