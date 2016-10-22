На Прикарпатті акушера-гінеколога звинувачують у смерті та каліцтві новонароджених. ВІДЕО

У Яремчі, що на Івано-Франківщині, завідувічку акушерсько-гінекологічного відділу міської лікарні звинувачують у смерті та каліцтві новонароджених. За словами породіль, лікарка під час пологів застосовувала заборонений метод витискання дітей, надавлюючи коліном на живіт жінки.

Про це розповідають журналісти проекту “Лікарські таємниці” на телеканалі ZIK, пише КУРС.

Півроку тому у Галини Джуранюк під час пологів помер її новонароджений син. Жінка переконана, що у каліцтві та смерті дитини винна акушер-гінеколог Ярослава Ханенко із Яремчанської центральної міської лікарні, яка приймала у неї пологи.

КУРС писав, що за заявою мешканки Делятина Галини Джуранюк, яка втратила дитину під час пологів у Яремчанській міській лікарні, поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 140 ККУ – неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником.

Жінка протягом усієї вагітності не мала жодних ускладнень і через свій вік постійно стежила за здоров’ям та здавала усі аналізи. До того ж, у минулому вже у неї були 4 успішні вагітності. Свою п’яту дитину Галина дуже чекала, тому на облік стала до івано-франківського лікаря, який уважно стежив за розвитком дитини.

Та одного дня у жінки почались сильні болі у спині. Галина подумала, що це вже перейми, й звернулася до Яремчанської лікарні, адже до обласного центру вже не встигала. Зі слів жінки, лікар Ханенко запевнила, що непокоїтися не потрібно, а різкі болі у спині – через хвилювання. Проте наступного дня Галині не стало краще.

Однак за весь час перебування у лікарні вагітній навіть не зробили УЗД. Після триденних болів у Галини відійшли води, та лікар не поспішала приймати пологи. Жінка сама наполягла на тому, що вже народжує, і прийшла до родової зали. Найгірше, пригадує Галина, трапилося під час пологів, коли акушер почала видавлювати дитину, тиснучи коліном на живіт.

“Вона підставила собі стілець, вилізла на акушерське крісло і почала давити коліном мені на живіт все сильніше і сильніше. Потім починає кричати, що дитина душиться, що це я винна“, – розповідає постраждала.

Дитина народилась мертвою із виламаною ключицею. Однак лікарка повідомила, що дитина померла ще в утробі матері. Галина та її родичі впевнені, що Ярослава Ханенко говорить неправду, адже породілля відчувала поштовхи дитини ще у день пологів.

Після виписки з лікарні Галина відразу подала заяву до Івано-Франківської прокуратури та зняла побої у себе на животі. У висновках судово-медичної експертизи повідомили: не відкидають, що синці на животі Галини могли з’явитися від натиску рук або інших частин тіла. Наразі тривають іще декілька експертиз, щоб визначити, коли саме померла дитина.

Скаржилися на неприйнятні методи акушера й інші жінки у Яремчі. Олена успішно народила сама, однак після пологів плацента не виходила. Гінеколог застосувала такий же метод, видавлюючи її з жінки коліном.

“Народжувала я трохи важко, бо дитина важила майже 4 кілограми. Через півгодини після пологів та витискання плаценти у мене почалася сильна кровотеча. Тоді вже місцеві медики викликали лікарів із Надвірної та Івано-Франківська“, – пригадує пацієнтка Яремчанської лікарні Олена Розіцька.

Щоб врятувати Олену, франківські лікарі видалили їй матку. Тепер вона більше ніколи не зможе мати дітей. Жінка звинувачує у своєму каліцтві саме завідувачку акушерсько-гінекологічного відділу Ярославу Ханенко.

Місцеві жителі розповідають, що лікарка була одружена з впливовим держслужбовцем – Романом Лінінським. Чоловік протягом 20 років працював директором Надвірнянського лісокомбінату. Саме він, зі слів людей, сприяв успішній кар’єрі Ханенко та допомагав прикривати лікарську халатність.

Журналісти звернулися з офіційним запитом до Івано-Франківського департаменту охорони здоров’я, щоб дізнатися про кар’єрне зростання акушера-гінеколога Ярослави Ханенко. Однак таку інформацію чиновники вважають конфіденційною.

На робочому місці лікаря теж не вдалося застати. Щоб отримати її коментар, журналісти навідалися до Ярослави Ханенко додому. Та попри те, що в будинку були люди, двері їм так і не відчинили.

Натомість лікарі пологового відділення Яремчанської лікарні відмовляються коментувати застосування заборонених методів під час пологів. Уже в приватній розмові з журналістом лікар-гінеколог Віталій Вакарчук додає, що їхня завідувачка і справді мала впливового чоловіка, який допомагав жінці рухатися по кар’єрних сходинках. Згадує і про Галину Джуранюк, у якої померло новонароджене немовля.

“Справа в тому, що, як розповідає пацієнтка Галина Джуранюк, так і було насправді. Не один раз вона мене кликала, і я намагався завжди допомагати“, – розповів лікар-гінеколог Віталій Вакарчук.

Головного лікаря Яремчанської лікарні – Олександра Соколюка – під час трагічного випадку на роботі не було. Однак він запевнив, що про смерть новонародженого хлопчика знає.

“Було проведене розслідування на обласному рівні, відтак є офіційні висновки у цій справі. Комісія не побачила порушення у діях лікаря Ярослави Ханенко“, – прокоментував головний лікар Яремчанської центральної міської лікарні Олександр Соколюк.

Він зазначив, що тільки після офіційних висновків розслідування Івано-Франківської обласної прокуратури вирішуватиме, чи звільняти Ярославу Ханенко.

Натомість журналісти звернулися і до поліції Івано-Франківщини з вимогою провести у Яремчанській лікарні розслідування та з’ясувати, чи не порушують там права вагітних.