На Прикарпатті 40 осіб з собаками шукали чотирьох підлітків, які заблукали в лісі

На Прикарпатті 40 осіб з собаками шукали чотирьох підлітків, які заблукали в...

40 осіб з собаками шукали чотирьох підлітків, які заблукали в лісі поблизу с. Гути Богородчанського району.



20 жовтня 2016 р. о 07.19 до рятувальників області надійшло повідомлення, що у середу, 19 жовтня, пішли в ліс у бік гори Сивуля поблизу с. Гути Богородчанського району та ввечері не повернулись 4 підлітки: мешканець с. Тязів Тисменицького району, 2001 р. н.; мешканець с. Королівка Тлумацького району, 2001 р.н.; мешканець с. Голинь Калуського району, 2001 р. н.,; мешканець с. Палагичі Тлумацького району, 2000 р. н., пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

О 08.03 для проведення пошуково-рятувальних робіт залучені гірські рятувальники Івано-Франківського ПРВ (5 осіб + 1 тех.), Яремчанського ПРВ (5 осіб + 1 тех.), Осмолодського ПРВ (3 особи + 1 тех.), ГПРЧ АРЗ СП та кінологічне відділення ВГРЗ УДСНС в області (4 особи, 4 собаки, 1 тех.). Додатково о 10.02 до пошуків залучено 7 осіб та 1 тех. єгерської служби ДО “Резиденція Синьогора”, 3 осіб Богородчанського РВ УДСНС в області та о 10.20 12 працівників, в т.ч. кінолога з собакою, Богородчанського відділення поліції ГУ НП в області.

20.10.2016 р. о 10.21 на туристичному маршруті в районі гори Сивуля гірські рятувальники натрапили на заблукалих підлітків. Стан їх задовільний, вони доставлені до місця тимчасового проживання в с. Гута Богородчанського району.

Читайте також: 10 найцікавіших для шкільних екскурсій місць Прикарпаття. ФОТО.