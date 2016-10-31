На Прикарпатті 26-річна мати на дві доби залишила без нагляду малолітню дитину. ФОТО

На Прикарпатті 26-річна мати на дві доби залишила без нагляду малолітню дитину....

29 жовтня року приблизно о 17 год. до працівників сектору ювенальної превенції надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир Івано-Франківська протягом тривалого часу без нагляду перебуває дитина 2015 року народження.

Виїхавши за адресою, було з’ясовано, що в квартирі перебуває малолітня дівчинка 2015 року народження, яку мама залишила без догляду. Про це у соцмережі повідомила керівник сектору молодіжної превенції ГУ Нацполіції в області Алла Бойчук, пише Дзеркало Коломиї.

“В квартирі антисанітарні умови проживання, відсутні продукти харчування та чистий одяг для дитини. Місце знаходження мами невідоме. Працівниками поліції було прийнято рішення про поміщення дитини в дитячу лікарню для обстеження.

30.10.2016 року на спецлінію 102 поступило повідомлення від жительки м. Івано-Франківська про викрадення її малолітньої дочки. Поліцейськими з’ясовано, що заявницею являється 26-річна мама залишеної дитини, яка через дві доби повернулася додому і по місцю проживання не виявила дитини. Жінка працівникам поліції зазначила, що в суботу залишила дитину на свого співмешканця та пішла до друзів”, – написала Алла Бойчук.

Сьогодні працівники ювенальної превенції склали відносно матері протокол про адміністративне правопорушення за ст. 184 КУпАП (неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей) та направили на розгляд суду. А також повідомили службу у справах дітей про виявлення бездоглядної дитини.