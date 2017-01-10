На посаду глави Нацполіції претендують 64 людини

На конкурс на посаду глави Національної поліції подали 64 заявки. Прийом завершений, роботу розпочинає конкурсна комісія.

Про це у Фейсбук повідомив міністр внутрішній справ Арсен Аваков, інформує “Дзеркало Коломиї“.

За його словами, після обробки документів, протягом трьох днів, повний список допущенних до конкурсу кандидатів, що відповідають згідно з Законом кваліфікаційним вимогам, буде доступний на сайті МВС.

Нагадаємо, 14 листопада Хатія Деканоїдзе пішла з посади глави Нацполіції. Наразі її обов’язки виконує перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян.