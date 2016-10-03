На польському кордоні у чергах понад 1000 автівок

Станом на вечір неділі черги перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею зберігаються.

Зокрема, на ПП “Устилуг” зафіксовано 250 авто, на “Ягодин авто” – 220, на ПП “Шегині” – 150, на пункті пропуску “Рава-Руська” – 150, на ПП “Краковець” – 150, на ПП “Грушів” – 150, на ПП “Угринів” – 90, на “Смільниці” – 30, повідомляє Українська правда з посиланням на Західне управління Держприкордонслужби України.

Черг у напрямку Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови не зафіксовано.

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