На період Різдвяних свят середмістя Коломиї перекриють

На період Різдвяних свят, з 6 по 10 січня, середмістя Коломиї для руху автомобілів перекриють.

Про це на сторінці у соцмережі повідомив начальник Коломийської поліції Остап Білейчук.

“Повідомляємо Вас про те, що, на час Різдвяних свят, 06.01.2017 з 18:00 год. до 06:00 год. 10.01.2017 буде перекрита центральна частина міста для руху автомобілів: від Церкви Священомученика Йосафата (дитяча церква) до Собору св. Архистратига Михаїла (Михайлівська церква).

На цей період просимо дотримуватись Правил дорожнього руху та ввічливого ставлення до інших учасників дорожнього руху!” – йдеться у повідомленні.

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