На патріотичний семінар-тренінг на Прикарпаття приїхали активісти з 15 областей України. ФОТО

В Івано-Франківську урочисто відкрили Всеукраїнський семінар-тренінг з навчання інструкторів військово-патріотичного виховання, спрямований на збільшення чисельності молоді, яка готова стати на захист рідної держави.

На захід приїхали учасники з 15 областей України – активісти громадських організацій, що працюють з молоддю в сфері національно- та військово-патріотичного виховання, а також учасники АТО та волонтери, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Упродовж чотирьох днів активісти пройдуть вогневу, фізичну, тактико-спеціальну підготовки, основи радіозв’язку в умовах бойових дій, методики викладання у військово-патріотичному вихованні тощо.

Однією з основних цілей семінару-тренінгу є передача реального досвіду учасниками АТО – зокрема колишніми бійцями батальйону “Гарпун” – активістам, які працюють з молоддю і зможуть ефективно використати набуті знання на практиці і в разі потреби стати на захист України. Організаторами заходу є Міністерство молоді та спорту України, департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА в партнерстві з ГО “ВМР “Національний Альянс”.

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