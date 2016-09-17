На Паралімпіаді в Ріо збірна України з футболу виграла “золото”

Збірна України з футболу 7х7 (серед спортсменів з наслідками ДЦП) у вирішальному поєдинку Паралімпіади в бразильському Ріо-де-Жанейро переграла команду Ірану – 2:1. За українців відзначилися Артем Красільніков і Володимир Антонюк.

Українці вигравали 1:0, потім іранці зрівняли. Проте у першому додатковому таймі збірна Україна забила вдруге і втримала переможний рахунок.

Для українських футболістів це був п’ятий фінал Паралімпіади поспіль: у 2000 та 2012-му роках українці програвали у фінальному матчі, а в 2004 і 2008 роках команда ставала чемпіоном Паралімпійських ігор.

Нагадаємо, на груповому етапі українці перемогли Ірландію – 6:0, Великобританію – 2:1 та Бразилію – 2:1. “Синьо-жовті” набрали максимально можливі 9 очок і вийшли в півфінал з першого місця в групі. У півфіналі збірна України переграла нідерландців – 4:0.