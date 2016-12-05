На новорічні та різдвяні свята Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на Прикарпаття

Для максимального задоволення попиту на перевезення під час зимових свят Укрзалізниця вже відкрила продаж квитків на 13 додаткових поїздів на 100 рейсів у популярних напрямках.
Незабаром буде відкрито продаж квитків ще на 14 додаткових поїздів західного напрямку, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Укрзалізниці.
Так, буде відкрито продаж квитків на 4 поїзди в сполученні Київ – Ужгород, на 2 поїзди – Київ – Львів, на 3 поїзди – Київ – Чернівці (Івано-Франківськ), а також по одному поїзду на напрямках Київ – Рахів, Одеса – Ужгород, Дніпро – Львів, Запоріжжя – Львів та Харків – Ужгород.
Також Укрзалізниця збільшила періодичність курсування 7 цілорічних поїздів на 42 рейси, у тому числі 3 поїздів у західному напрямку на 20 рейсів.
Наразі на пікові дні вже призначені такі додаткові поїзди:
1. № 191/192 Київ – Львів, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2, 6, 8, 9, 10 січня, зворотно 29, 30 грудня та 1, 2, 7, 8, 9, 10 січня.
2. № 197/198 Київ – Ковель, відправлення з Києва 30, 31 грудня, 6, 8, 9 січня, з Ковеля 30 грудня, 1, 7, 8, 9 січня.
3. № 206/205 Миколаїв – Київ, відправлення з Києва 24, 25, 29, 30 грудня, 9 січня, зворотно 24, 25, 29, 30, 31 грудня, 9 січня.
4. № 223/224 Київ – Одеса, відправлення з Києва 30, 31 грудня, 9 січня, з Одеси – 30 грудня, 9 січня.
5. № 180/179 Київ – Дніпро, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2, 8, 9 січня, зворотно з Дніпра 29, 30 грудня, 1, 2, 8, 9 січня.
6. № 184 Київ – Маріуполь, відправлення з Києва 22, 24, 26, 28 грудня, з Маріуполя 23, 25, 27 грудня.
7. № 228 Одеса – Львів, з Одеси 23-30 грудня, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 січня, зі Львова 24-31 грудня, 2-6, 8, 9 січня.
8. № 270/269 Одеса – Харків, відправлення з Одеси 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 5, 7, 9 січня, зворотно з Харкова 23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 6, 8, 10 січня.
9. № 231 Дніпро – Івано-Франківськ, із Дніпра 23-30 грудня, 1-10 січня, зворотно 24-31 грудня, 2-10 січня.
10. № 212 Запоріжжя – Дніпро – Львів, із Запоріжжя 23, 25, 27, 29 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, зворотно зі Львова 24, 26, 28, 30 грудня, 3, 5, 7, 9 січня.
11. № 63/64 Харків – Київ – Львів, із Харкова 26-30 грудня, 1-10 січня, зворотно зі Львова 27-31 грудня, 2-11 січня.
12. № 151/152 Львів – Івано-Франківськ, в обох напрямках 30, 31 грудня;
13. № 63/64 Харків – Львів, з Харкова 26, 27, 28, 29, 30 грудня, 1 – 10 січня, зворотно 27-31 грудня, 2-10 січня.
Загалом на новорічні та різдвяні свята планується призначити 28 додаткових поїздів на 255 рейсів, з яких 21 поїзд – у західному напрямку.
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