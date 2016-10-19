На найбільшому в світі книжковому ярмарку відбудеться відкриття національного стенду України та зустріч з відомими українськими авторами

На найбільшому в світі книжковому ярмарку відбудеться відкриття національного стенду України та...

У середу, 19 жовтня, у Франкфурті-на-Майні на найбільшому в світі книжковому ярмарку офіційно відкриється національний стенд України.

Національний стенд України представить на міжнародному книжковому форумі крім сучасної української літератури, актуальну мистецьку тематику, видання Родоводу, графічні історії Nebeskey, креативні путівники від видавництва Основи, а також роботи українських ілюстраторів та учасників конкурсу найкращого книжкового дизайну, заснованого цього річ спільно з Гете-Інститутом в Україні, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Міністерства культури.

У програмі стенду заплановано зустрічі з українськими авторами – Сергієм Жаданом, Юрієм Андруховичем, Катериною Бабкіною, Іриною Цілик та іншими відомими авторами.

На Франкфуртському книжковому ярмарку національний стенд представить здобутки понад 12 українських видавництв, серед них Видавництво Старого Лева, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, Либідь, Фоліо, Веселка, Богдан, Апріорі та інші.

Запланована також низка тематичних дискусій: “Поезія на тлі війни, війна на тлі поезії”, “Україна: що може поезія у часи війни?”, “Літературні ландшафти України сьогодні”, “Політика та культура в Україні – між нав’язуванням, пристосуванням, байдужістю та конфліктом”.

У рамках роботи стенду України відбудеться презентація англомовного перекладу книги Казимир Малевич. Київський період (видавництво Родовід), енциклопедії Ukraine. The Best. Культурний простір від А до Я, англомовного видання книги Наталії Мусієнко Мистецтво Майдану, фотокниги Кирила Головченка Відпустка. На міжнародній сцені ярмарку буде презентована книжка Бориса Ложкіна Четверта республіка.

68-й Франкфуртський книжковий ярмарок триватиме до 23 жовтня.