На Надвірнянщині затримали двох чоловіків, які крали гравій з Пруту

Із русла річки Прут, яка протікає поблизу села Заріччя Надвірнянського району, автомобіль марки “КамАЗ” вивозив піщано-гравійну суміш. А екскаватор марки “ZTS” без державних номерних знаків, який завантажував автомобіль.

Правоохоронці затримали чоловіків, які були на місці події, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу поліції області.

Отримавши повідомлення про вказані незаконні дії, поліція виїхала на місце події та задокументувала факт порушення. Транспортні засоби вилучили та відправили на майданчик тимчасового утримання Надвірнянського відділу поліції.

Поліціянти встановили, що чоловіки, які займалися видобутком та перевезенням гравію, є жителями Надвірнянщини.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Щодо порушників розпочали кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення згідно ч.2 ст.240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони або використання надр, а також корисних копалин загальнодержавного значення).

Триває досудове розслідування.