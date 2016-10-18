“На міського голову Коломиї відкрито 13 кримінальних проваджень”, – нардеп Мосійчук. ВІДЕО

Сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради народний депутат Ігор Мосійчук назвав міського голову Коломиї Ігоря Слюзара “аферистом” і підняв питання довгобудів у місті.

Також він повідомив, що проти мера відкрито 13 кримінальних провадження. У своєму виступі нардеп просить колег підтримати питання щодо виїзного засідання Антикорупційного комітету у Коломиї та щодо створення тимчасової слідчої комісії по довгобудах у місті, інформує “Дзеркало Коломиї”.

“Хочу поділитися з колегами враженнями від відвідин міста Коломиї. Прийняли там з колегою Юрієм Тимошенком участь у віче і пішли разом з людьми до міського голови Ігоря Слюзара. А секретар міської ради Жупанський розвалився у кріслі перед громадою. Довелося ставити його перед людьми на ноги. Але питання не в тому.

13 кримінальних проваджень (відкрито, – Авт.) на міського голову. Більшість з яких пов’язані з тим, що він, займаючись містобудівною діяльністю ще до обрання мером, просто “кинув” людей. Назбирали грошей, постворювали кооперативів… Аферисти засіли у міській раді і думають, що будуть там царювати. Ні, не будуть.

Люди з Коломиї просили всіх народних депутатів підтримати питання щодо виїзного засідання Антикорупційного комітету у Коломиї та щодо створення тимчасової слідчої комісії по цим аферистам, які обікрали людей, які обкрадають прикарпатців.

Законопроект даний ми підтримуємо. І просимо підтримати людей Коломиї у боротьбі з мером-аферистом”, – наголосив Ігор Мосійчук.

Нагадаємо, 13 жовтня у Коломиї під ратушею відбулося віче. Організували його тренери та батьки ДЮСШ №1, які протестували проти незаконних, на їхню думку, дій міської влади щодо реорганізації дитячо-спортивних шкіл.