На міського голову Франківська хочуть подати до суду через публічну образу

На сесії Івано-Франківської міської ради міський голова Руслан Марцінків бурхливо відреагував на депутатський запит Мстислава Тараса про перевиконання міського бюджету.

Спочатку Руслан Марцінків намагався позбавити депутата Мстислава Тараса слова, вимагаючи виключити мікрофон. Після того, як запит таки був зачитаний, Марцінків закликав не голосувати за нього. Це чи не перший запит, який не підтримала міськрада нового скликання, пише Курс.

“В своєму запиті я оприлюднив суму перевиконання міського бюджету Івано-Франківська на 232 мільйони гривень. Інформацію про перевиконання бюджету я отримав в бюджетній комісії обласної ради. Відомо, що міський голова та чиновники міськвиконкому днями оприлюднили, що нібито перевиконання бюджету складає лише приблизно 50 мільйонів гривень. Але ця інформація лише за перший квартал поточного року. Щоправда, і вона применшена: тоді перевиконання склало по всіх фондах 68 млн гривень. Я озвучив реальне перевиконання за дев’ять місяців, яке міською владою чомусь приховується і спотворюється. Очевидно, що є складність в поясненнях – куди саме пішли ці величезні кошти…” – зазначив Мстислав Тарас.

“В зв’язку з такою поведінокю мера я буду офіційно звертатися до комісії облради з питань бюджету. І якщо інформація щодо перевиконання бюджету і 232 мільйони підтвердиться, про що в мене немає сумнівів, то не виключаю, що буду звертатися до суду, оскільки мер публічно на сесії назвав мене брехуном”, – каже Мстислав Тарас.

Текст депутатського запиту:

“За інформацією фракції “Українського об’єднання патріотів-УКРОП” в Івано-Франківській міській раді, фактичне перевиконання бюджету міста Івано-Франківська за перші дев’ять місяців 2016 року (завдяки децентралізації бюджетних надходжень) складає 232 мільйони 286 тисяч гривень, а саме:

– за загальним фондом – 199 мільйонів 73 тисячі 100 гривень,

– за спеціальним фондом – 33 мільйони 212 тисяч 900 гривень.

В зв’язку з наведеним вище прошу повідомити:

1) Скільки з коштів перевиконання бюджету вже зарезервовано, як ви це обіцяли на квітневій сесії Івано-Франківської міської ради, на будівництво нового моста в Пасічну?

2) Чи планує міська влада за рахунок коштів виділити 9 мільйонів гривень для фінансування харчування школярів молодших класів в школах міста Івано-Франківська, як це робиться в багатьох містах України?

3) Чи планує міська влада за рахунок коштів перевиконання міського бюджету встановити надбавки до зарплат працівників закладів освіти та інших працівників бюджетної сфери, як це робиться в багатьох містах України?

4) На що саме і якими рішеннями розподілені кошти в сумі 232 мільйони 286 тисяч гривень перевиконання міського бюджету за перші дев’ять місяців 2016 року?”