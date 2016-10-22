На Мадагаскарі почався голод: люди живуть на $2 в день, а половина дітей хронічно недоїдає

На півдні Мадагаскару майже 850 тисяч чоловік страждають від голоду, викликаного найсильнішою посухою.



“Те, що я побачив на півдні Мадагаскару раніше в цьому місяці мене насторожило”, – заявив регіональний директор Всесвітньої продовольчої програми Кріс Нікой, передає The Guardian з посиланням на Організацію об’єднаних націй.

Останні опитування місцевого населення свідчать, що 20% сімей зараз відчувають “надзвичайний рівень голоду”, багато з них змушені харчуватися лише дикими фруктами. Люди вдаються до жебракування, продають свою землю або їдять зерно, заготовлене для наступних посівів.

“Ефект бездіяльності або подальшого затягування нашої відповіді занадто страшний для споглядання. Якщо ми не будемо збільшувати зусилля зараз, голод триватиме ще один рік”, – сказав координатор Південної Африки Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН Девід Пхірі.

Близько 90% населення Мадагаскару живе менш ніж на $2 в день, і майже половина дітей хронічно недоїдає. Багатьох дітей на півдні країни забирають зі шкіл, щоб вони шукали роботу, продукти харчування, деревину й воду під час кризи.