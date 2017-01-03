На Львівщині зіткнулися рейсовий автобус “Калуш – Львів” і “Волга”, – водій загинув

За інформацією рятувальників, 2 січня о 17:21 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Львів-Жидачів поблизу с. Заріччя Жидачівського району водій легкового автомобіля “ГАЗ 24” допустив зіткнення з рейсовим автобусом “Калуш – Львів” марки “МАН”.
Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля загинув на місці події, повідомляє Фіртка.
Для надання допомоги на місце події залучалось пожежно-рятувальне відділення ДПРЧ-16 м. Жидачів.
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Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували загиблого водія з автомобіля “ГАЗ 24”.
Обставини події встановлюють правоохоронці.