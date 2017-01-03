На Львівщині згорів музей-криївка УПА. ФОТО

Вночі з 1 на 2 січня згорів музей-криївка в с. Басівка Пустомитівського району Львівської області.

Про це повідомили на сторінці музею у соцмережі, пише ZAХID.NET.

Криївка згоріла повністю. Ймовірною причиною пожежі є навмисний підпал.

Директор музею-криївки Іван Попович впевнений, що займання не могло виникнути під землею.

“На мою думку, зверху через віддушини, яких у нас шість, залили якусь горючу речовину і підпалили. Вважаю, що не випадково такий інцидент стався у ніч з 1 на 2 січня, коли націоналісти святкують 108-му річницю з дня народження голови Проводу ОУН, Героя України Степана Бандери”, – розповів прес-службі ВО “Свобода” директор музею-криївки.

Музей-криївка УПА, що розташований у Басівському лісі, відкрили 7 вересня 2014 року на місці, де 16 серпня 1955 року відбувся бій між упівцями і загоном НКВД. Схованка була підпільною типографією упівців.

Криївку знайшли у 1970-х роках лісники, однак її розібрали. Згодом у 2014 році на цьому місці облаштували музей.