На ліквідацію червневого стихійного лиха Коломийщина отримає 170 тис. грн.

З резервного фонду обласного бюджету як субвенцію спрямують кошти для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталось 20-21 червня.

Коломийщина отримає 170,550 тис. грн.



Відповідний проект рішення підтримали обласні депутати під час дев’ятої сесії обласної ради, інформує КУРС з посиланням на прес-службу партії “ВОЛЯ”.

Ще на сесії облради 24 червня Ольга Федишина звернулася з проханням після підрахунку збитків виділити кошти з обласного бюджету тим громадам, які не можуть власними силами подолати наслідки негоди.

Тоді керівництво облради запевнило, що після подачі документів райдержадміністраціями облрада виділить кошти на відшкодування збитків за рахунок резервного фонду, який нещодавно було збільшено на 5 млн грн.

Так, під час сесійного засідання депутати облради підтримали спрямування коштів для ліквідації наслідків стихії, зокрема:

1) Рожнятівському районному бюджету по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 36,3 тис. грн та по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 943,6 тис. гривень.

2) Надвірнянському районному бюджету по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 197,4 тис. грн.

3) Коломийському районному бюджету по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 170,550 тис. грн.

Нагадаємо, внаслідок червневої негоди пошкоджено понад 900 покрівель житлових та господарських будівель, знищено 16 покрівель у школах, зафіксовані випадки пошкодження у закладах культури, охорони здоров’я, адміністративних будівлях. Внаслідок стихії повалено 226 дерев.

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