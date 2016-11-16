На Косівщині жінка незаконно зберігала вдома пістолет з патронами

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, стосовно мешканки одного із сіл Косівського району розпочато кримінальне провадження.

Пістолет, з боєприпасами до нього, виявили працівники слідчого управління ГУНП в області спільно з працівниками СБУ під час проведення обшуку в домоволодінні прикарпатки, в ході кримінального провадження, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на СК ГУНП.

Самозарядний пістолет ПМ (конструкції Макарова) калібру 9 мм, промислового виробництва 1974 року випуску, придатним до використання та шістьма патронами до нього прикарпатка зберігала без передбаченого законом дозволу.

За цим фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчиненого правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами…) Кримінального кодексу України, за що передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.