На Косівщині вирубали крижане містечко зі звірами. ВІДЕО

Святкування Водохреща чи Йордану у селі Соколівка Косівського району на Гуцульщині – традиція, що набула досить своєрідної форми.

У селі Соколівка Косівського району, окрім традиційно вирубаного хреста в ополонці, з льоду вирізають браму, дерева, янголів, крижані будиночки.

Соколівка налічує більш як десять присілків. Кожного року напередодні свята на ріці працюють жителі одного з них, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Вікна.

У 2000 році хтось уперше виявив фантазію – вирізав не лише хрест із криги, а й браму.

Присілок, що працював наступного року, додав до задуму попередників і свої елементи.

Тепер з року в рік льодове містечко розростається – його наповнюють нові й нові крижані фігури.

Як мешканці Соколівки зводять крижане містечко – відео з висоти птахів.