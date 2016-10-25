На Косівщині рятувальники витягували з криниці 71-річну жінку

Ситуація трапилася близько восьмої години ранку понеділка, 24 жовтня, у селі Старі Кути Косівського району.

Рятувальників ДПРЧ–14 міста Косів повіждомили, що в криницю впала жінка, 1945 року народження, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.

Для надання допомоги було направлено мобільну пожежну команду. До прибуття підрозділу місцеві мешканці за допомогою мотузки витягнули потерпілу з криниці.

Бригада швидкої медичної допомоги відвезла потерпілу в Косівську ЦРЛ.

Раніше повідомлялося, що на Франківщині 54-річний чоловік впав у криницю.