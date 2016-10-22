На Косівщині чоловік впав у 10-метрову криницю

У четвер, 20 жовтня, о 13:40 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в селі Кобаки Косівського району чоловік впав у криницю. Як з’ясувалося, він проводив заміри землі і провалився у криницю, яка була накрита старими дошками.

Пожежники разом із місцевими мешканцями за допомогою рятувальної мотузки витягли 54-річного чоловіка з криниці, глибиною орієнтовно 10 метрів, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ДСНС.

Потерпілого доставили в Косівську центральну районну лікарню з діагнозом “гомілково-ступневий перелом правої нижньої кінцівки”.