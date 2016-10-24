На конкурсі краси у Лас-Вегасі прикарпатка Вероніка Михайлишин дефілювала у стриманій вечірній сукні. ФОТО

На конкурсі краси у Лас-Вегасі прикарпатка Вероніка Михайлишин дефілювала у стриманій вечірній...

На міжнародному конкурсі краси Miss Grand International 2016 відбувся останній офіційний захід перед великим фіналом.

Дівчата-конкурсантки дефілювали у розкішних вечірніх сукнях у приміщенні Westgate Las Vegas Resort & Casino в Лас-Вегасі, де красуні мешкали протягом останніх двох тижнів.

Серед красунь, які борються за звання Miss Grand International 2016, – прикарпатка Вероніка Михайлишин, яка представляє Україну.

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20-річна франківчанка одягла на останнє дефіле перед фіналом стриману вечірню сукню персикового кольору.

Вже сьогодні дівчата проводять останні репетиції та готуються до завтрашнього фіналу конкурсу.

Нагадаємо, Вероніка Михайлишин цьогоріч завоювала титул “Королева України”.

“Модель та фотомодель, працюю за кордоном та в Україні. Навчаю діток у школі краси “Ювента”, – розповідає про себе Вероніка. – Обожнюю проводити час на природі, захоплююся садівництвом і кулінарією. У 18 років отримала нагороду “Прима модель” за найбільшу кількість показів від дизайнера Лени Васенко. Моя мета – самовираження, проявити у всій повноті свою сутність”.