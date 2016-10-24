На конкурсі краси у Лас-Вегасі прикарпатка Вероніка Михайлишин дефілювала у стриманій вечірній...

На конкурсі краси у Лас-Вегасі прикарпатка Вероніка Михайлишин дефілювала у стриманій вечірній сукні. ФОТО

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На міжнародному конкурсі краси Miss Grand International 2016 відбувся останній офіційний захід перед великим фіналом. 

Дівчата-конкурсантки дефілювали у розкішних вечірніх сукнях у приміщенні Westgate Las Vegas Resort & Casino в Лас-Вегасі, де красуні мешкали протягом останніх двох тижнів.

Серед красунь, які борються за звання Miss Grand International 2016, – прикарпатка Вероніка Михайлишин, яка представляє Україну.

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20-річна франківчанка одягла на останнє дефіле перед фіналом стриману вечірню сукню персикового кольору.

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Вже сьогодні дівчата проводять останні репетиції та готуються до завтрашнього фіналу конкурсу.

Нагадаємо, Вероніка Михайлишин цьогоріч завоювала титул “Королева України”.

“Модель та фотомодель, працюю за кордоном та в Україні. Навчаю діток у школі краси “Ювента”, – розповідає про себе Вероніка. – Обожнюю проводити час на природі, захоплююся садівництвом і кулінарією. У 18 років отримала нагороду “Прима модель” за найбільшу кількість показів від дизайнера Лени Васенко. Моя мета – самовираження, проявити у всій повноті свою сутність”.

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