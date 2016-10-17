На Коломийщині зупинили ремонт дороги через сильні дощі

15 жовтня керівник служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Василь Буджак з народним депутатом Анатолієм Матвієнком здійснили об’їзд дорогами Прикарпаття Р20 “Снятин – Тязів” та Н10 “Стрий – Мамалига”.
Про це Василь Буджак повідомив у мережі Фейсбук.
“Відмітили ліквідацію ямковості на ділянці від Городенки до Снятина, добре укладений нижній шар асфальтобетону від Снятина до Коломиї”, – пише Буджак.
Через посилення дощу зупинили ремонт дороги у Раківчику Коломийського району.
“Анатолій Матвієнко висловив серйозні нарікання керівництву фірми ПБС за відставання в укладанні прикромочних лотків у Лісному Хлібичині і відсипанні узбіччя на більшості ділянок дороги від Коломиї до Одаїв Тисменицького району”.
За підсумками об’їзду внесено корективи у план та графік ремонтних робіт на дорогах області.